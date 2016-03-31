Гривня закрыла межбанк на уровне 26,30 за доллар

В четверг, 31 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,23/26,30 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,9120/29,9890 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3920/0,3930 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,2182 грн/долл., к этому часу заключено 522 сделки на сумму 356,31 млн долл.