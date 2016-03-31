На рынке финансовых услуг хотят оставить 4 лицензии вместо 12

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается ограничить лицензирование на рынке финансовых услуг четырьмя видами деятельности вместо 12, а также определить Национальную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг органом, утверждающим лицензионные условия по предоставлению финансовых услуг.

За принятие законопроекта №3739 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования особенностей лицензирования хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг» в первом чтении проголосовали 236 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка сообщил, докладывая по законопроекту, что проблемами рынка финансовых услуг в Украине являются недостаточно эффективный надзор и регулирование. В то же время необходимо, по его словам, усилить защиту прав потребителей данных услуг.

Читайте такжеДепутаты усилят защиту прав потребителей финансовых услуг

Также он сообщил, что в связи с последними изменениями в законодательстве возникли несогласованности в сфере оказания финансовых услуг. Согласно разным законодательным актам, лицензированию подлежат и отдельные виды финансовых услуг, и отдельные виды деятельности.

«Внедрение предусмотренных законопроектом изменений будет способствовать дерегуляции отдельных рынков финансовых услуг, устранению коллизий норм законодательства и создаст более прозрачные условия оказания небанковских финансовых услуг», - сказал Рыбалка.

Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, обязательному лицензированию должны подлежать лишь страховая деятельность, предоставление услуг накопительного пенсионного обеспечения, предоставление финансовых кредитов за счет привлеченных средств и предоставление любых финансовых услуг, предусматривающих прямое или опосредованное привлечение финансовых активов от физических лиц.

По действующему законодательству, Нацкомфинуслуг также регулирует такие виды финансовых услуг, как выпуск платежных документов и платежных карточек, доверительное управление финансовыми активами, деятельность по обмену валют, привлечение финансовых активов с обязательством последующего их возврата, финансовый лизинг, предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита, предоставление гарантий и поручительств, перевод средств и прочие.

Законопроект также предлагает приравнять регулирование рынка небанковских финансовых услуг к регулированию профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в части лицензирования, и сокращает количество видов финансовых услуг, подлежащих лицензированию.

Нацкомфинуслуг также хотят наделить полномочиями не только по выдаче, но и аннулированию разрешений и лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг. Раньше комиссия могла лишь выдавать соответствующие разрешения.

Также в законопроекте указывается, что финансовые услуги могут оказывать лишь юридические лица, тогда как раньше допускалась возможность их оказания физическими лицами - предпринимателями.

Как указывается в пояснительной записке, по состоянию на 31 декабря 2014 года, в Государственном реестре финансовых учреждений насчитывалось 2087 небанковских финансовых учреждений. По итогам 2014 года активы таких учреждений выросли на 18,4% (или на 23 млрд грн) по сравнению с 2013 годом и составили 9,4% ВВП Украины.

Читайте такжеРада предварительно одобрила реструктуризацию долгов бизнеса перед банками

Как сообщал УНИАН, Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности на заседании 26 января одобрил депутатский законопроект, который ограничивает лицензирование на рынке финансовых услуг четырьмя видами деятельности вместо двенадцати.

Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), Игорь Пашко сообщил во время заседания комитета, что сейчас в украинском законодательстве существует коллизия, когда в одном законе указывается 12 видов деятельности в финансовой сфере, а в другом – лишь 4. По его словам, это привело к тому, что количество лицензий возросло втрое и стало дополнительным бременем для рынка финансовых услуг. Количество лицензиатов увеличилось с 1600 до более 2200.