Минфин хочет подписать с рядом стран ЕС новые соглашения об избежании двойного налогообложения

Согласно сообщению на сайте министерства, об этом сообщила заместитель министра финансов Елена Макеева в ходе встречи с представителями компаний - членов Американской торговой палаты в Украине с целью обсуждения актуальных вопросов в сфере международного налогообложения и гармонизации украинского законодательства с нормами ЕС.

Макеева отметила, что Минфин разработал собственную стратегию пересмотра международных конвенцийоб избежании двойного налогообложения, членом которых является Украина, и проведения переговоров о подписании новых соглашений со странами ЕС с целью привлечения иностранных инвестиций в страну.

По ее словам, министерство также ожидает ратификации Верховной Радой Конвенции об избежании двойного налогообложения между Украиной и Республикой Мальта.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины предложит Верховной Раде ратифицировать Протокол о внесении изменений в Конвенцию между правительством Украины и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы. В частности, предусматриваются изменения при налогообложении продажи недвижимости. От налогообложения в Украине не будут освобождаться доходы, полученные резидентами Кипра от отчуждения акций и других корпоративных прав, если более 50% стоимости таких корпоративных прав прямо или косвенно связаны с недвижимым имуществом, расположенным на территории Украины, тогда как сейчас такие доходы не облагаются налогом, хотя и могут быть связаны с недвижимым имуществом, которое расположено в Украине. Также предусматривается изменение налогообложения дивидендов, увеличение ставки налога при выплате процентов до 5% с 2%.