НБУ изменил условия предоставления стабилизационных кредитов для банков

Национальный банк Украины обязал банки для получения ими стабилизационных кредитов предоставлять регулятору финансовую модель развития банка, в то время как ранее банки были обязаны предоставлять программы финансового оздоровления.

Согласно сообщению на сайте регулятора, соответствующее постановление №207, которым внесены изменения в порядок предоставления стабилизационных кредитов банкам Украины, приняло правление НБУ 30 марта.

«Отныне при обращении за стабилизационным кредитом банк будет предоставлять финансовую модель развития вместо программы финансового оздоровления. При этом, банк будет заменять программу финансового оздоровления на финансовую модель развития в случае изменения условий заключенного ранее кредитного договора в части продления срока пользования кредитом/изменения графика возврата кредита и уплаты процентов за пользование им», - говорится в сообщении.

Кроме того, внесены изменения в перечень ограничений и требований к деятельности банка, а также порядка организации инспекционной проверки банка во время действия кредитного договора.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины планирует ввести новый инструмент поддержки ликвидности банков вместо стабилизационных кредитов под названием Emergency Liquidity Assistance (ELA). Новый инструмент представляет собой возобновляемую краткосрочную кредитную линию, которой банки смогут воспользоваться в случае оттока депозитов.