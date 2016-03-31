Депутаты усилят защиту прав потребителей финансовых услуг

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования защиты прав потребителей финансовых услуг».

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект (№3555) проголосовали 226 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя документ, заместитель главы парламентского Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Руслан Демчак отметил, что законопроект направлен на создание действенной системы защиты прав потребителей финансовых услуг, устранение пробелов в существующей системе нормативно-правовых актов по защите прав потребителей.

«Этот законопроект интегрирует европейские директивы практики по потребительскому кредитованию и даст возможность структурировать и возобновить потребительское кредитование в Украине по европейским принципам», - сказал Демчак.

Он напомнил, что принятие указанного дрокумента направлено на имплементацию принятого ранее законопроекта №2455 «О потребительском кредитовании».

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Как сообщал УНИАН, в 2015 году Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2455 «О потребительском кредитовании», предусматривающий обязательную проверку кредитной организацией кредитоспособности заемщика, обязательное информирование заемщика об эффективной процентной ставке, а также изменение очередности погашения частей кредита, в случае его просрочки.