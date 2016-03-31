Госбюджет Украины в феврале выполнен с дефицитом почти 5 миллиардов

Государственный бюджет Украины в феврале выполнен с дефицитом 4,9 млрд грн, что обусловило формирование кумулятивного дефицита по итогам января-февраля на уровне 2,4 млрд грн.

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за март, опубликованном на его сайте.

По информации НБУ, формирование дефицита обусловлено ожидаемым ростом расходов по социальным направлениям при одновременном замедлении роста доходов.

В то же время, НБУ отметил, что благодаря традиционно значительному для начала года профициту местных бюджетов на уровне 5,7 млрд грн сводный бюджет сохранил положительное сальдо на уровне 0,8 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, за январь-февраль 2016 года в общий и специальный фонды государственного бюджета Украины, по оперативным данным Государственной казначейской службы, поступило 70,545 млрд грн, что на 17%, или на 10,24 млрд грн, больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Верховная Рада Украина 25 декабря 2015 года приняла закон Украины о государственном бюджете на 2016 год с дефицитом 3,7% ВВП и доходами 595 млрд грн.