ГФС оштрафовала продавцов сигарет на 11,2 миллиона гривень

Об этом сообщила пресс-служба ГФС.

Согласно сообщению, с начала текущего года подразделения контроля за проведением расчетных операций ГФС провели 1,7 тыс. фактических проверок объектов по розничным продажам табачных изделий. По результатам этих проверок Фискальная служба выявила 757 случаев неоприходования наличных средств, 500 случаев продажи товаров, не отраженных в учете товарных запасов по месту продажи, 494 случая отсутствия лицензий на право розничной торговли табачными изделиями и алкогольными напитками, а также реализации указанных товаров без марок акцизного налога установленного образца, 369 случаев непроведения расчетных операций через РРО.

По данным ГФС, на текущий момент в Украине 51 тыс. субъектов хозяйствования имеют лицензии на розничную продажу табачных изделий.

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Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба в январе-феврале изъяла из незаконного оборота подакцизные товары на сумму 148,4 млн грн. Фискальная служба изъяла спирта на сумму 15,6 млн грн, алкогольных напитков – 25,6 млн грн, табачных изделий – 48,3 млн грн, нефтепродуктов – 50,9 млн грн.