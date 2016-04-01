Кипр успешно завершил программу финансовой поддержки со стороны фонда ESM

Об этом в четверг, 31 марта, заявил глава ESM Клаус Реглинг, передает Deutsche Welle.

По его словам, в рамках трехлетней программы, которая предусматривала выделение Кипру в целом 10 миллиардов евро финансовой помощи, страна использовала 6,3 миллиарда. Остальные из запланированных средств Кипру не понадобится, добавил Реглинг.

Кроме того, правительство Кипра получил помощь от МВФ объемом в один миллиард евро, отметил глава фонда.

Читайте такжеГреция не смогла договориться с кредиторами – переговоры возобновятся в начале апреля

Напомним, Кипр после Ирландии, Испании и Португалии стал четвертой страной Еврозоны, которая смогла выйти из-под опеки ESM и МВФ. Еврокомиссар по вопросам экономики Пьер Московиси написал в своем микроблоге в социальной сети Twitter, что с выходом из программы Кипр кризис оставил в прошлом.