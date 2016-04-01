Китай продолжает укреплять курс юаня к доллару

Средний обменный курс Народный банк Китая установил на отметке 6,4585 юаня за доллар, что на 27 пунктов меньше фиксинга четверга, когда курс составил 6,4612 юаня за доллар, что стало предыдущим максимальным значением китайской валюты по отношению к доллару с начала года.

Таким образом, курс китайской валюты по отношению к доллару второй день подряд устанавливается на максимальной отметке с начала 2016 года, пишет Прайм.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Бараком Обамой "на полях" саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне высказался против намеренной девальвации национальной валюты Китая с целью стимулирования экспорта.

На фоне девальвации юаня к американскому доллару эксперты заговорили о том, что ЦБ Китая намеренно обесценивает национальную валюту для стимулирования экспорта. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, глава Народного банка (ЦБ) Чжоу Сяочуань и другие официальные лица неоднократно отвергали эти обвинения и заверяли, что Китай выступает против намеренного понижения курса своей валюты.

Народный банк Китая ослабил позиции юаня к доллару в первую неделю 2016 года более чем на 1,5%. Это стало крупнейшим изменением курса юаня с августа 2015 года, когда девальвация юаня сильнейшим образом отразилась на мировых фондовых рынках и привела к падению основных фондовых индексов Китая на 5-6%. После обострившейся напряженности на фондовых и финансовых рынках китайский ЦБ направил усилия на стабилизацию юаня.