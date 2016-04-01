У Гонтаревой порадовали: гривня в марте укрепилась к доллару на 3%

Обменный курс гривни к доллару США по состоянию на 25 марта укрепился на 3% по сравнению с началом месяца, сообщается в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за март, опубликованном на сайте НБУ.

По оценкам Нацбанка, в результате укрепления национальной валюты показатель девальвации гривни к доллару США с начала года по состоянию на 25 марта по официальному курсу снизился до 9,4% с 13,4%, зафиксированных в январе-феврале.

Нацбанк отмечает, что ослабление девальвационного давления дало возможность проводить аукционы по покупке валюты для пополнения международных резервов и чистая покупка валюты регулятором составила 24,1 млн долл.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины по состоянию на 25 февраля с начала года девальвировала к доллару США на 13,4% - до 27,2 грн/долл.

Исторический минимум курса национальной валюты Украины по отношения к доллару США, достигнутый в феврале 2015 года, составляет 30,01 грн/долл.