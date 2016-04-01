Реальные доходы украинцев за год упали на 22% (инфографика)

Реальные доходы украинцев в 2015 году по сравнению с 2014 годом сократились на 22,2%, сообщила Государственная служба статистики.

Как отмечается в сообщении, номинальные доходы населения в прошлом году выросли на 15%, а располагаемый доход, который может быть использован населением на приобретение товаров и услуг, увеличился на 15,6%.

В расчете на одного человека располагаемый доход в 2015 году составил 31,1 тыс. грн, что на 4,3 тыс. грн больше, чем в 2014 году.

В целом расходы населения за прошлый год увеличились на 16,9%.

Также в Госстате отметили, что в структуре доходов украинцев заработная плата в 2015 году составляла 39%, в то время как в 2014 году ее доля была выше – 40,5%. Социальные выплаты в 2015 году составляли 37,8% доходов граждан против 37,1% в 2014 году.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, средняя заработная плата штатного работника в Украине в феврале 2016 года увеличилась на 5,1%, или на 223 грн, по сравнению с январем и составила 4585 грн. Данное значение в 3,3 раза выше уровня минимальной заработной платы в Украине, которая составляет 1378 грн. По сравнению с февралем 2015 года средняя зарплата выросла на 26,2%.

Индекс реальной заработной платы в феврале по сравнению с январем 2016 года составил 105,3%, а по сравнению с февралем 2015 года – 91,7%.