В Украине с сегодняшнего дня все госзакупки для центральных органов власти будут электронными

В Украине с 1 апреля центральные органы власти должны перейти на систему электронных госзакупок на базе платформы Prozorro.

Согласно закону "О публичных государственных закупках", принятого парламентом в окончательной редакции 4 февраля текущего года, переход на электронные госзакупки состоится в два этапа: с 1 апреля - для центральных органов власти, с 1 августа - для остальных заказчиков.

Закон предполагает распространение системы электронных закупок на базе платформы Prozorro на весь массив государственных тендеров, стоимость которых превышает 200 тысяч гривень для товарных закупок или 1,5 миллиона гривень для заказа работ.

С 1 апреля 60 центральных органов исполнительной власти и 500 госпредприятий перейдут на госзакупки в электронном формате.

Напомним, 17 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О публичных государственных закупках".

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Как сообщал УНИАН, система электронных закупок Prozorro работает в пилотном режиме с февраля прошлого года и обрабатывает чуть более 2% всех госзакупок в стране. На конец 2015 года в системе участвовало более 2200 госкомпаний, которые провели около 37 тысяч тендеров. Общая сумма зарегистрированных тендеров составила около 7 миллиардов гривень. Экономия на конец прошлого года составляла 12% от суммы тендеров, или более 500 миллионов гривень.

В марте Мининфраструктуры совместно со специалистами Министерства экономического развития и торговли провело обучающий семинар по внедрению системы электронных закупок ProZorro на подконтрольных предприятиях.

Предприятия Министерства инфраструктуры после внедрения 1 апреля системы электронных государственных закупок на базе платформы Prozorro для органов центральной власти выйдут на рынок с общим предложением более 50 млрд грн.