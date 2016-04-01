Фонд гарантирования ужесточил правила продажи активов ликвидируемых банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц установил обязательный объем и предельные сроки обнародования информации о выставленных на продажу активах ликвидируемых банков.

Об этом сообщается на сайте фонда со ссылкой на его Положение по организации продажи активов (имущества) ликвидируемых банков.

Согласно документу, информация об объекте продажи должна быть обнародована на сайтах фонда и ликвидируемого банка, а также в печатных СМИ в течение пяти рабочих дней после утверждения условий продажи.

В составе этой информации должны быть сжатые данные по объектам продажи в виде публичных паспортов активов и паспортов торгов. Публичный паспорт актива представляет собой информацию об активе для привлечения как можно большего количества потенциальных покупателей, паспорт торгов содержит сведения о проведении торгов.

«Инструментарий, указанный в Положении, является объективным продолжением наработок 2014-2015 годов. Речь идет о формировании эффективного рынка проблемных активов, создании системы электронных торгов, а также раскрытии информации о выставленных на реализацию активах. Последние изменения в Закон Украины «О системе гарантирования вкладов» требуют усиления внимания к раскрытию соответствующей информации и контроля за процессом продажи», - прокомментировал решение фонда его директор-распорядитель Константин Ворушилин.

По его словам, расширение объема обнародования информации позволит обеспечить прозрачность процесса и повысит его эффективность, будет способствовать привлечению максимального количества потенциальных покупателей и обеспечит реализацию активов неплатежеспособных банков по самой высокой цене.

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Как сообщал УНИАН, в процессе очистки банковской системы Национальный банк Украины за 2014 и 2015 годы признал неплатежеспособными 63 банка, которые переданы в управление Фонда гарантирования вкладов. С начала этого года НБУ решил вывести с рынка еще 5 финучреждений, с учетом совместного с Министерством финансов решения о выведении с рынка государственного санационного «Родовид Банка».

За два года Фонд гарантирования выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков свыше 59 млрд грн возмещения по вкладам и получил свыше 50,5 млрд грн заимствований в денежном выражении.

Национальный банк Украины рассчитывает, что в 2016 году Фонд гарантирования не будет нуждаться в дополнительных средствах от государства и обеспечит выплаты вкладчикам за счет имеющихся средств, а также за счет продажи активов неплатежеспособных банков.

В конце марта Фонд гарантирования сообщил, что рассчитывает в текущем году выручить от продажи активов неплатежеспособных банков 15 млрд грн, или вдвое больше, чем официально зафиксировано в планах.