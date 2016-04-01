Всемирный банк оценил падение экономики Украины в 10%, прогноз на 2016 год – 1% роста

Всемирный банк оценил падение ВВП Украины в 2015 году в 10% и сохранил обнародованный в октябре прошлого года прогноз роста ВВП Украины в 2016 году на уровне 1%.

Об этом сообщил журналистам директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Чимяо Фан в ходе презентации нового экономического обзора и макроэкономического прогноза для Украины.

«Сейчас мы видим первые признаки стабилизации, в конце прошлого года было начало таких признаков. И сейчас мы прогнозируем, что ВВП может вырасти на 1% в 2016 году и на 2% - в 2017-м», - сказал Фан.

Он отметил, что экономика Украины и ВВП сократились на 10% в 2015 году из-за беспрецедентных шоков, влияния ситуации на востоке Украины, падения цен на сырьевые товары на мировых рынках, фискального дефицита и инфляции.

Ключевыми факторами экономического роста нашей страны в среднесрочной перспективе при отсутствии эскалации конфликта на востоке Украины Фан назвал возобновление притока внутренних и внешних инвестиций. «Факторы роста должны проявиться за счет восстановления доверия внутренних и внешних инвесторов, именно поэтому мы подчеркиваем важность и необходимость проведения и продолжения реформ», - отметил банкир.

Среди необходимых реформ Фан выделил дальнейшую фискальную консолидацию, укрепление финансового сектора и поддержку режима гибкого курсообразования, а также развитие инфраструктуры страны, улучшение делового климата, повышение качества административных услуг и проведение пенсионной реформы.

По оценкам Всемирного банка, действующая пенсионная система Украины в 2015 году обошлась в 13,4% ВВП, при этом такие масштабные расходы не оправдывают себя, поскольку пенсионные выплаты являются низкими и составляют в среднем порядка 2 долларов в день на человека. Кроме того, недавнее снижение ставки единого социального взноса еще больше усугубляет фискальную уязвимость бюджета.

Согласно представленному макроэкономическому прогнозу для Украины, Всемирный банк ожидает рост бюджетного дефицита до 3% в текущем году, после чего дефицит снизится до 2% ВВП в 2017 и до 1,5% в 2018 году.

Государственный и гарантированный государством долг, по прогнозам Всемирного банка, достигнет 80,4% ВВП в текущем году, после чего снизится до 79,8% ВВП в 2017 году и до 78,2% ВВП в 2018 году.

Читайте такжеНацбанк: экономика Украины возобновит рост с первого квартала

Как сообщал УНИАН, падение ВВП Украины в целом за 2015 год по сравнению с предыдущим годом (в постоянных ценах 2010 года), без учета оккупированного Крыма и части зоны проведения АТО, ускорилось до 9,9% с 6,8% годом ранее. Номинальный ВВП по итогам года в фактических ценах составил 1,979 трлн грн, на душу населения – 46,201 тыс. грн.

В том числе в первом квартале 2015 года ВВП снизился на 3,5% к предыдущему кварталу с учетом сезонного фактора и на 17% - к аналогичному кварталу предыдущего года, во втором квартале – на 1,4% и 14,7% соответственно. В третьем квартале тенденция изменилась, и ВВП к предыдущему кварталу вырос на 1,1%, но к аналогичному кварталу предыдущего года – снизился на 7,2%. В четвертом квартале к предыдущему кварталу ВВП снова вырос - на 1,4%, а падение к аналогичному кварталу предыдущего года замедлилось до 1,4%.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 2% при инфляции 12%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта в Украине по итогам 2016 года может составить 1% при росте промышленного производства на 3% и замедлении инфляции до 19%.