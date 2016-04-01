ВБ сравнил Украину с велосипедом, двигающимся в гору: нужно неустанно крутить педали, чтобы не упасть
Политический кризис в Украине представляет серьезную угрозу для восстановления экономики – Всемирный банк.
Политический кризис в Украине представляет серьезную угрозу для восстановления экономики Украины и продолжения экономических реформ, сообщил журналистам директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Чимяо Фан в ходе презентации нового экономического обзора и макроэкономического прогноза для Украины.
«Политический кризис представляет серьезную угрозу для восстановления экономики и дальнейших экономических реформ. Очень важно, по нашему мнению, чтобы этот политический кризис был разрешен как можно скорее», - сказал Фан.
Он сравнил нашу страну с велосипедистом, двигающимся в гору, который должен неустанно крутить педали, чтобы не упасть.
«Украина должна продолжать крутить педали вперед и продолжать начатое», - сказал банкир.
Среди необходимых реформ Фан выделил дальнейшую фискальную консолидацию, укрепление финансового сектора и поддержку режима гибкого курсообразования, а также развитие инфраструктуры страны, улучшение делового климата, повышение качества административных услуг и проведение пенсионной реформы.
Ранее Всемирный банк оценил падение ВВП Украины в 2015 году в 10% и сохранил обнародованный в октябре прошлого года прогноз роста ВВП Украины в 2016 году на уровне 1%. По оценкам инвестора, экономика демонстрирует признаки стабилизации после пережитых шоков, однако для дальнейшего роста необходимо продолжать структурные реформы.
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Как сообщал УНИАН, 16 февраля в Верховной Раде премьер-министр Украины представил отчет о деятельности правительства за 2015 год. Работа Кабмина была признана парламентариями неудовлетворительной. Вместе с тем постановление об отставке правительства не набрало нужного количества голосов народных депутатов.
17 февраля фракция «Батькивщина» в связи с провальным голосованием за отставку правительства заявила о выходе из парламентской коалиции. 18 февраля о выходе из коалиции заявила и фракция «Объединение «Самопомич».
14 марта пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко информировал, что президент рассматривает три варианта выхода из кризиса: формирование технократического Кабинета министров во главе с Натальей Яресько, политического – во главе с председателем «Самопомочи» Андреем Садовым, или же Верховная Рада поддержит другую кандидатуру.
Министр финансов Украины Наталья Яресько заявила о готовности сформировать новое, технократическое правительство Украины, способное работать в интересах государства. Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман также заявил, что готов взять ответственность и возглавить правительство, если его кандидатуру поддержит будущая коалиция.