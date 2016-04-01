Всемирный банк прогнозирует замедление инфляции в Украине до 15%

Всемирный банк оценил рост потребительских цен в Украине в прошлом году в 43,3% и прогнозирует замедление инфляции в 2016 году до 15%.

Об этом говорится в материалах Всемирного банка по презентации нового экономического обзора и макроэкономического прогноза для Украины.

Согласно материалам банка, в 2017 году Всемирный банк прогнозирует замедление потребительской инфляции до 11%, в 2018 году – до 9%.

Ранее Всемирный банк оценил падение ВВП Украины в 2015 году в 10%, при этом обнародовал прогноз, согласно которому экономика нашей страны вырастет в 2016 году на 1%, в 2017 – на 2%, в 2018 – на 3%.

Как сообщал УНИАН, в Украине в феврале 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем, январем 2016 года, зафиксирована дефляция (снижение цен) на уровне 0,4% после инфляции на уровне 0,9%, зафиксированной в январе к декабрю 2015 года.

в годовом выражении, к февралю 2015 года, инфляция в феврале 2016 года замедлилась до 32,7% с 40,3%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года, в январе-феврале, потребительские цены в Украине выросли на 0,5%.

Национальный банк Украины прогнозирует замедление потребительской инфляции в Украине по итогам 2016 года до 12%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, инфляция в текущем году замедлится до 19%.

Госбюджет Украины на 2016 год предполагает годовую инфляцию на уровне 12% и курс гривни около 24,1 грн за доллар.