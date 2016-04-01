Декларация Абромавичуса: доходы министра упали почти в 14 раз

12:52, 01 апреля 2016
Финансы
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Глава Минэкономразвития Абромавичус в 2015 году получил доход в размере 1,12 млн грн.

Фото УНИАН

Министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус в 2015 году получил совокупный доход в размере 1,12 млн грн, в то время как члены его семьи получили доход в размере 7,5 млн грн.

Соответствующая декларация министра опубликована на сайте Минэкономразвития.

При этом 0,7 млн грн министр получил за счет передачи в аренду недвижимого имущества и еще 0,3 млн грн - за счет процентов и дивидендов.

В то же время, по результатам 2014 года доход министра составил 15,6 млн грн.

Как сообщал УНИАН, заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов задекларировал 446 тыс. грн дохода, полученного в 2015 году.

Президент Украины Петр Порошенко 16 марта во время встречи с представителями комиссии по избранию членов Национального агентства по вопросам противодействия коррупции подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей представления должностными лицами деклараций об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в 2016 году”.

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Данным законом внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, согласно которым в статье 1726 предусмотрено, что предоставление заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, влечет за собой наложение штрафа от одной тысячи до двух тысяч пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан.

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