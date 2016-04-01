Гривня укрепилась на межбанке до 26,10 за доллар

В пятницу, 1 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,00/26,10 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,6370/29,7480 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3870/0,3890 гривни/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 26,1087 гривни/доллар, к этому часу заключена 61 сделка на сумму 22,26 миллиона долларов.