Всемирный банк назвал условие финансирования новых проектов в Украине

Всемирный банк начнет финансирование новых проектов в Украине при условии лучшего освоения денег по прежним, одобренным ранее проектам.

Об этом сообщил журналистам директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Чимяо Фан в ходе презентации нового экономического обзора и макроэкономического прогноза для Украины.

"Прежде чем мы будем выделять финансирование, важно, чтобы деньги, которые уже выделены, были эффективно и быстро использованы. У нас 3,1 миллиарда долларов в портфеле и 2,1 миллиарда долларов не выбраны. Поэтому мы хотим видеть лучшее освоение этих денег до того, как будем рассматривать новые инициативы по финансированию", - сказал Фан.

Он напомнил, что за последние 2 года Всемирный банк значительно увеличил финансовую помощь Украине.

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"За последние 20 месяцев группа Всемирного банка и Международная финансовая корпорация предоставили Украине 4,7 миллиарда долларов, включая 2,25 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки", - отметил он.