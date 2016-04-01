В Европе назвали страны с самой высокой почасовой оплатой труда

Средняя стоимость почасовой рабочей силы в Европейском Союзе в 2015 году, за исключением сельского хозяйства и государственного управления, составляет 25 евро, в зоне евро – 29,5.

Соответствующую статистику в пятницу в Брюсселе обнародовало европейское бюро статистики Евростат.

Однако, этот средний показатель скрывает значительный разрыв между государствами-членами ЕС. Так, самая низкая почасовая затрата на рабочую силу зарегистрирована в Болгарии - 4,1 евро, Румынии – 5 евро, в Литве - 6,8 евро, Латвии - 7,1 евро и Венгрии - 7,5 евро.

Самые высокие показатели зарегистрированы в Дании - 41,3 евро, Бельгии - 39,1 евро, Швеции - 37,4 евро, Люксембурге - 36,2 евро и Франции - 35,1 евро.

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В промышленности затраты на рабочую силу в ЕС составляет 25,9 евро и 32,3 евро в зоне евро, в секторе услуг - 24,9 евро и 28,6 евро соответственно, в строительстве - 22,4 евро и 25,8 евро.