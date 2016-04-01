Нацбанк в марте для поддержки гривни продал более $131 миллиона
15:09, 01 апреля 2016Финансы
303
Наибольший объем валюты регулятор продал 15 марта – 60 миллиона долларов.
Нацбанк в марте для поддержки гривни продал более $131 миллиона / facebook.com
Национальный банк Украины на аукционах по продаже валюты в марте продал банкам 131,2 миллиона долларов, купил у банков – 129,1 миллиона долларов.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.
Согласно данным НБУ, наибольший объем валюты регулятор продал 15 марта – 60 миллиона долларов.
Читайте такжеНацбанк: экономика Украины возобновит рост с первого квартала
Как сообщал УНИАН, 1 марта котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины составляли 27,06/27,13 гривни/доллар, а к 31 марта гривня укрепилась до 26,23/26,30 гривни/доллар.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter