Нацбанк в марте для поддержки гривни продал более $131 миллиона

Национальный банк Украины на аукционах по продаже валюты в марте продал банкам 131,2 миллиона долларов, купил у банков – 129,1 миллиона долларов.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Согласно данным НБУ, наибольший объем валюты регулятор продал 15 марта – 60 миллиона долларов.

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Как сообщал УНИАН, 1 марта котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины составляли 27,06/27,13 гривни/доллар, а к 31 марта гривня укрепилась до 26,23/26,30 гривни/доллар.