Кернес показал декларацию: ни квартиры, ни машины

В течение прошлого года мэр Харькова Геннадий Кернес заработал 15 279 513 гривень. Эту сумму он указал в декларации, обнародованной на сайте горсовета.

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Из 15,28 миллиона гривень заработная плата составляет 60,2 тысячи. Еще 11 миллионов – дивиденды, 2,9 миллиона – доходы от отчуждения движимого и недвижимого имущества, 1,2 миллиона – доход от продажи ценных бумаг

Судя по декларации, в собственности Кернеса нет ни жилья, ни автомобилей, однако владеет участком земли в 7 кв. м в Харькове.

Отметим также, что харьковский городской голова доходы членов своей семьи в документе не указал.

За 2014 год Кернес задекларировал 13 млн гривень доходов, а за 2013 – более 17.

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