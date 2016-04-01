Нацбанк укрепил официальную гривню до 26,10 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 4 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2610,8475 (1 апреля – 2621,8214)

100 EUR – 2984,7209 (1 апреля – 2984,9437)

10 RUR – 3,8886 (1 апреля – 3,8638)

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Как сообщал УНИАН, 1 апреля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,00/26,10 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,6420/29,7560 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3800/0,3820 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,1085 гривни/доллар, к этому часу заключено 500 сделок на сумму 295,29 миллиона долларов.