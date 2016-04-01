Остаток средств на счете Госказначейства вырос на 4,2 миллиарда гривень

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 апреля 2016 года составил 21,049 миллиарда гривень, что на 4,223 миллиарда гривень, или на 25%, больше показателя на 1 марта текущего года.

Как сообщается на сайте Госказначейства, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года остаток средств на едином казначейском счете в марте снизился на 5,625 миллиарда гривень, или на 21%.

По сравнению с началом года остаток средств на счете Госказначейства вырос в 2,3 раза.

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Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 марта 2016 года составлял 16,826 миллиарда гривень.

Объем средств на едином казначейском счете постоянно меняется, увеличиваясь во время поступления налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты и снижаясь во время пиковых нагрузок по расходам.