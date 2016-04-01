Гонтарева обнародовала декларацию о доходах за 2015 год
Совокупный доход Валерии Гонтаревой за прошлый год составил 26,827 миллиона гривень, превысив доход за 2014 год.
Совокупный доход главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой по итогам 2015 года составил 26,827 миллиона гривень, что на 2,1% больше, чем ее совокупный доход по итогам 2014 года. Данные декларации Гонтаревой опубликованы на сайте регулятора.
В 2015 году сумма заработной платы Гонтаревой до налогообложения и уплаты военного сбора составляла 1,754 миллиона гривень, из которых был уплачен налог на доходы в размере 340 тысяч гривень и военный сбор в размере 26,3 тысячи гривень.
Основную часть совокупного дохода глава НБУ получила благодаря продаже акций компании ICU Holdings Limited – 23,518 миллиона гривень.
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Сумма средств на депозитных счетах главы НБУ на конец 2015 года составляла 44 миллиона гривень.
По депозитам Гонтарева в 2015 году получила проценты в размере 1,507 миллиона гривень.
В 2015 году недвижимое имущество главы НБУ осталось без изменений. В частности, Гонтарева владеет земельным участком площадью 900 квадратных метров, жилым домом площадью 250 квадратных метров и квартирой площадью 106 квадратных метров.
Глава НБУ владеет двумя автомобилями: Porsche Panamera 2012 выпуска и Porsche Cayenne 2013 выпуска. Эти автомобили и недвижимое имущество Гонтарева приобрела еще до назначения главой Нацбанка.
По итогам 2015 года расходы главы НБУ составили 1,2 миллиона гривень, из них 300 тысяч гривень - расходы на содержание движимого и недвижимого имущества и 900 тысяч гривень - другие расходы.
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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 16 марта во время встречи с представителями комиссии по избранию членов Национального агентства по вопросам противодействия коррупции подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей представления должностными лицами деклараций об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в 2016 году".
Данным законом внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, согласно которым в статье 1 726 предусмотрено, что предоставление заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, влечет за собой наложение штрафа от одной тысячи до двух тысяч пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан.