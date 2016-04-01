Гонтарева обнародовала декларацию о доходах за 2015 год

Совокупный доход главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой по итогам 2015 года составил 26,827 миллиона гривень, что на 2,1% больше, чем ее совокупный доход по итогам 2014 года. Данные декларации Гонтаревой опубликованы на сайте регулятора.

В 2015 году сумма заработной платы Гонтаревой до налогообложения и уплаты военного сбора составляла 1,754 миллиона гривень, из которых был уплачен налог на доходы в размере 340 тысяч гривень и военный сбор в размере 26,3 тысячи гривень.

Основную часть совокупного дохода глава НБУ получила благодаря продаже акций компании ICU Holdings Limited – 23,518 миллиона гривень.

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Сумма средств на депозитных счетах главы НБУ на конец 2015 года составляла 44 миллиона гривень.

По депозитам Гонтарева в 2015 году получила проценты в размере 1,507 миллиона гривень.

В 2015 году недвижимое имущество главы НБУ осталось без изменений. В частности, Гонтарева владеет земельным участком площадью 900 квадратных метров, жилым домом площадью 250 квадратных метров и квартирой площадью 106 квадратных метров.

Глава НБУ владеет двумя автомобилями: Porsche Panamera 2012 выпуска и Porsche Cayenne 2013 выпуска. Эти автомобили и недвижимое имущество Гонтарева приобрела еще до назначения главой Нацбанка.

По итогам 2015 года расходы главы НБУ составили 1,2 миллиона гривень, из них 300 тысяч гривень - расходы на содержание движимого и недвижимого имущества и 900 тысяч гривень - другие расходы.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 16 марта во время встречи с представителями комиссии по избранию членов Национального агентства по вопросам противодействия коррупции подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей представления должностными лицами деклараций об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в 2016 году".

Данным законом внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, согласно которым в статье 1 726 предусмотрено, что предоставление заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, влечет за собой наложение штрафа от одной тысячи до двух тысяч пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан.