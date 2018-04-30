Баланс недели: старый Кабмин, ленивая Рада и смешная зарплата глав госкомпаний

На минувшей неделе, вопреки заявлениям политиков, а также ожиданиям украинцев и западных партнеров, Украина так и не получила новое правительство. Казалось бы, все уже смирились с тем, что премьером будет спикер парламента Владимир Гройсман, поскольку его кандидатуру согласовали все фракции формально существующей коалиции. Да и сам Гройсман, еще недавно отрицающий свое участие в премьерской гонке, начал перебирать кандидатуры возможных членов команды «мечты». В частности, прозвучали имена нынешних заместителей министра экономического развития и торговли Юлии Ковалив и Максима Нефедова, а также заместителя главы Администрации президента Дмитрия Шимкива. В то же время, стало известно, что Гройсман не видит в новом правительстве действующего министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина. На место министра финансов Натальи Яресько спикер парламента пригласил бывшего вице-премьера Словакии Ивана Миклоша. Он также как и Яресько не имеет привязанностей в Украине и пользуется уважением на Западе. Однако Миклош выставил свои условия: он не хочет видеть в правительстве популистов, и не намерен отказываться от гражданства. Гройсмана такой расклад устроил, и он зарегистрировал в Раде законопроект, позволяющий на 1 год назначить министром финансов человека без украинского гражданства.

Окончание премьериады ожидалось в четверг, когда лидер фракции «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко заявил, что срочный «призыв» внефракционных депутатов в партии коалиции вышел на финишную прямую. По его словам, беспартийные народные избранники для выдвижения нового премьера вступают во фракции «Блок Петра Порошенко» или «Народный фронт», «чтобы в итоге на этой неделе прекратить вакханалию, которая перешла все границы дозволенного человеческому достоинству». Причем накануне, в среду, премьер Арсений Яценюк заявил, что готов уступить свое кресло. «Чтобы западные партнеры и дальше нас поддерживали, чтобы украинский народ чувствовал реальные изменения, я готов идти на любые политические решения, чтобы сформировать коалицию, сформировать новый состав кабинета (министров - УНИАН), назначить нового премьера и дать возможность новому правительству работать», - сказал Яценюк.

Но в четверг, как и ранее во вторник, депутаты благополучно «слили» заседание: в сессионный зал не выносились ни вопросы коалиции и премьера, ни законопроект Гройсмана об иностранном министре финансов. Теперь же назначить новое правительство депутаты смогут не ранее 12 апреля, или мы вновь услышим разговоры о возможности внеочередного заседания парламента.

Депутаты неохотно жмут на кнопки

Продолжающийся политический кризис вокруг вопроса о новом правительстве настолько парализовал работу Верховной Рады, что она буквально утратила способность принимать важные законы.

Примером этого стало проваленное во вторник голосование за закон о создании дорожного государственного фонда для финансирования ремонта и строительства автомобильных дорог. Данный документ 11 месяцев находился на рассмотрении парламента. Он призван обеспечить привлечение 40 млрд грн на ремонт дорог за счет внедрения акциза на ввоз в Украину нефтепродуктов. Но такую идею поддержали лишь 182 депутата, а остальные решили, видимо, что для ремонта автотрасс хватит 3,5 млрд грн, которые Кабинет министров выделил на 2016 год. При этом в Министерстве инфраструктуры отмечают, что на приведение украинских дорог в порядок нужно выделять 50-100 млрд грн в течение минимум 10 лет.

Еще более показательным примером недееспособности парламента стал пресловутый «финансовый день», который по настоянию Национального банка и Министерства финансов был назначен еще на 17 марта, однако состоялся лишь в последний день месяца. Рассмотреть более десятка законопроектов о финансах и банковской деятельности депутатов при помощи открытого письма призывали многочисленные представители финансового сектора Украины. Но чаще фразы «закон принят» из уст спикера в четверг звучало: «Вы хотите провалить еще и этот закон». Депутаты голосовали настолько неохотно, что многие законопроекты ставились на голосование по несколько раз.

Парламентариям все же удалось принять в первом чтении законопроект «О финансовой реструктуризации», который предусматривает возможность добровольной досудебной реструктуризации долгов юридических лиц перед кредиторами. Его дальнейшее принятие во втором чтении должно позволить решить вопрос значительного количества проблемных кредитов, а также риска банкротств предприятий, где есть временные проблемы с ликвидностью, но которые могут восстановить свою экономическую деятельность.

Также Рада приняла за основу закон о страховании, призванный заменить устаревший нормативный акт 2001 года. Предлагается ввести новый порядок регистрации страховых компаний, требований для их собственников, а также классификацию видов страхования в соответствии с европейской практикой.

Был принят и ряд законопроектов о регулируемых рынках и деривативах, что еще на шаг приблизило Украину к мировой практике функционирования рынка ценных бумаг. Также депутаты поддержали проект закона об изменении условий лицензирования на рынке финансовых услуг, который убирает часть регуляторных барьеров, а это должно позитивно отразиться на развитии финансовой отрасли страны.

К сожалению, на этом энтузиазм депутатов закончился, нерассмотренными остались законопроекты о защите прав кредиторов и потребителей финансовых услуг, а также проект закона о свободном выборе украинцем банковского учреждения, через которое он хотел бы получать зарплату.

Не успели слуги народа проголосовать и важный законопроект о реструктуризации валютных ипотечных кредитов для граждан. Принятие данного закона, по оценкам Независимой ассоциации банков Украины, позволит около 37 тысяч украинских семей реструктуризировать задолженность по кредитам на общую сумму порядка 1 млрд долл.

Пока политики делят министерские портфели, а депутаты не принимают новые законопроекты, украинцы продолжают беднеть. Существенное падение курса гривни в последние дни, по мнению директора экономических программ Центра Разумкова Василия Юрчишина, было обусловлено исключительно политическим кризисом в стране.

А по данным Госстата, обнародованным на минувшей неделе, несмотря на рост номинальных доходов граждан на 15% в 2015 году по сравнению с 2014 годом, реальные доходы украинцев сократились на 22,2%.

Опасность затянувшегося политического кризиса для украинской экономики отметили и международные кредиторы. «Политический кризис представляет серьезную угрозу для восстановления экономики и дальнейших экономических реформ. Очень важно, по нашему мнению, чтобы этот политический кризис был разрешен как можно быстрее», - подчеркнул директор Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Чимяо Фан.

МВФ давит на газ

Ключевой кредитор нашей страны - Международный валютный фонд - на минувшей неделе напомнил о реформе газового сектора. МВФ выразил обеспокоенность тем, что в Украине не были повышены цены на газ для населения с 1 апреля, как того требует согласованная с Фондом программа сотрудничества. На минувшей неделе Кабмин решил продлить до 1 мая льготные условия продажи газа населению «Нафтогазом».

Правительство можно понять - отопительный сезон еще не закончился. В случае не продления действия льготной цены, с 1 апреля стоимость газа для населения выросла бы с 3 600 грн за тыс. кубометров до 5 500 грн за тыс. кубометров, а плата за отопление повысилась бы примерно на 80%.

МВФ настаивает на завершении в текущем году запланированного приведения цены на газ для всех потребителей к рыночному уровню, так как это позволит избавиться от проблемы убыточности «Нафтогаза», которая многие годы решается за счет средств госбюджета.

Что касается планов «Нафтогаза» относительно закупки голубого топлива на следующий отопительный сезон, то компания рассчитывает привлечь для этого порядка 500 млн долл. от международных финансовых учреждений. Об этом заявил глава энергохолдинга Андрей Коболев. К концу минувшей недели в газохранилищах находилось около 8,5 млрд кубометров газа, что на 0,8 млрд кубометров больше, чем было в конце марта прошлого года.

По словам министра энергетики Владимира Демчишина, Украина планирует к следующему отопительному сезону довести запасы газа в подземных хранилищах до 17 млрд кубометров, а всего в 2016 году закупят около 11-13 млрд кубометров газа. Министр считает, что такой объем вполне могут обеспечить европейские поставщики, Украина и дальше будет обходиться без российского топлива.

В последний раз российский газ наша страна закупала 125 дней назад, еще в ноябре 2015 года. В первом квартале текущего года цена газа, которую предлагал «Газпром», составляла 212 долл. за 1 тыс. кубометров, а во втором квартале она будет ниже 180 долл. за 1 тыс. кубометров. Примерно такие же цены ожидаются в текущем году и на газ из Европы.

Эффективный директор – рыночная зарплата

Говоря о «Нафтогазе», нельзя не вспомнить о реформе в сфере управления государственными компаниями, которая набирает обороты. Важный вопрос – оплата труда руководителей госпредприятий. «Даем директорам зарплаты рыночного уровня, но и требуем от них результата», - так прокомментировал ситуацию министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус.

Между тем, недавно на этой почве разгорелся скандал. Ряд депутатов, которые были отрезаны от источников наживы в компании «Укргаздобыча», распространили информацию о том, что глава правления предприятия Олег Прохоренко получает 398 тыс. грн в месяц. Прохоренко же парировал - такой оклад соответствует рыночным нормам. «За 6 месяцев работы мы (компания «Укргаздобыча» - УНИАН) заработали 1,6 млрд грн. Это - полностью новая команда руководителей, пришедших из частного бизнеса и международных компаний. Для нас высокие оклады - нормальное дело. Для того, чтобы этот эффект можно было поддерживать, людям нужно давать нормальные зарплаты», - сказал он.

В плоскости возникшей проблемы возьмем, к примеру, Коболева. Управляя крупнейшим в Украине государственным энергохолдингом - «Нафтогазом» с активами 500 млрд грн, он получает смешные 35 тыс. грн в месяц. В то же время, Коболев задекларировал 6,106 млн грн дохода за 2015 год, из которых заработная плата составила 1,105 млн грн. А оставшиеся 5 млн грн получены за предоставление инвестиционно-банковских услуг на предыдущем месте работы в инвесткомпании.

Также достоянием общественности на минувшей неделе стали мизерные зарплаты руководителей Государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины («Украэрорух») Дмитрия Бабейчука - 29 643 грн, Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ) Бориса Приходько - 29 331, оператора Объединенной энергетической системы Украины («Укрэнерго») Всеволода Ковальчука - 28 553 грн и других. Такие кричаще низкие вознаграждения отражают суть до сих пор не аннулированной старой украинской модели управления госкомпаниями, когда менеджер с низкой зарплатой получает «доплату» за принятие правильных решений. Все это приводило к тому, что госпредприятия становились кормушкой для отдельных бизнесменов и чиновников.

Чтобы исправить ситуацию, правительство решило провести открытые конкурсы по отбору глав крупнейших госкомпаний. Одной из первых ласточек стало созданное на базе «Укрзализныци» публичное акционерное общество «Украинская железная дорога». Кабинет министров на заседании 30 марта утвердил сроком на 6 месяцев контракты членов правления компании. По прошествии этого периода для них буду разработаны четкие показатели эффективности, за достижение которых будут предполагаться премии, а пока они будут получать только оклад. Как сообщил УНИАН источник в Министерстве экономического развития и торговли, зарплата каждого члена правления «Укрзализныци» будет составлять около 400 тыс. грн.

«Это - победа. Наконец-то, мы имеем в системе инфраструктуры рыночные зарплаты... Пока они все работали на общественных началах, что для компании с многомиллионными оборотами не очень логично», - сказал исполняющий обязанности министра инфраструктуры Владимир Омелян. Члены правления «Укрзализныци» не получали зарплаты с декабря 2015 года.

Для полной комплектации правления компании осталось лишь дождаться результатов конкурса на замещение должности главы правления, результаты станут известны не позже 29 апреля.

Кстати, на минувшей неделе в «Укрзализныце» возник скандал вокруг данного конкурса. Сначала в прессу просочилась информация о том, что еще в феврале текущего года группа депутатов обратилась в правоохранительные органы и к премьер-министру по поводу деятельности исполняющего обязанности главы правления «Укрзализныци» Александра Завгороднего. В частности, они указывали на сотрудничество «Укрзализныци» с компаниями и банками, связанными с «семьей» беглого экс-президента Виктора Януковича, а также обвиняли Завгороднего в коррупции на сумму около миллиарда гривен.

На минувшей неделе, в среду, Кабинет министров уволил и.о. главы правления «Укрзализныци» Завгороднего, назначив вместо него одного из членов правления компании Евгения Кравцова. Это решение объяснили «определенным замедлением реформ» в компании, а также тем, что необходимо обеспечить равные условия для участников конкурса по отбору председателя правления, поскольку Кравцов в конкурсе не участвует, в отличие от Завгороднего.

Сам же Завгородний заявил, что в СМИ против него ведется кампания по дискредитации, чтобы не допустить его участия в конкурсе и провести на должность нужных людей. Кроме него заявку на участие в конкурсе подали еще 30 претендентов.

Всего на конкурсной основе предполагается отобрать руководителей 50 самых крупных государственных компаний, и предложить им рыночные зарплаты с пятью нулями. Такие оклады в правительстве считают вполне оправданными, поскольку потенциальная выгода государства будет исчисляться миллиардами долларов. «В этом году компании, возможно, будут уже прибыльными, но та потенциальная прибыль, которую могут принести компании, все равно пока не будет достигнута. Мы считали, что потенциал – это 5 млрд долл. прибыли в год», - заявил советник министра экономического развития и торговли Адомас Аудицкас.

Впрочем, с помощью высокой зарплаты для руководителей обеспечить эффективную работу крупных госкомпаний сложно, ведь кроме мотивации необходим и контроль. Одним из главных источников обогащения при работе на государство являются закупки за счет бюджетных средств, которые часто проводятся по закрытым процедурам для «своих» фирм. Побороть эту практику призвана система электронных госзакупок Prozorro, работающая в пилотном режиме с февраля прошлого года. Она обрабатывала чуть более 2% всех госзакупок в стране. На конец 2015 года в системе участвовало более 2200 госкомпаний, которые провели около 37 тыс. тендеров на общую сумму порядка 7 млрд грн. Экономия на конец прошлого года составила 12% от суммы тендеров, или более 500 млн грн.

С 1 апреля действие системы Prozorro распространяется на 60 центральных органов исполнительной власти и около 500 государственных предприятий. Следовательно, общая сумма тендеров кратно увеличится. По словам советника министра инфраструктуры Андрея Мотовиловца, только предприятия Министерства инфраструктуры планируют выйти на рынок через эту систему с общим предложением более 50 млрд грн.

Система Prozorro является отличным примером того, как открытость может положительно влиять на государственный сектор. Причем это важно не только для сферы управления госкомпаниями, но и для политического процесса, в частности – насколько прозрачно будет формироваться правительство.

Дмитрий Сидоренко (УНИАН)