Гонтарева озвучила приемлемый для Украины уровень инфляции

Национальный банк Украины намерен использовать инструменты инфляционного таргетирования, чтобы обеспечить потребительскую инфляцию до конца 2016 года на уровне 12%, а к концу 2017 – 8%.

Об этом глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявила во время встречи с председателем правления "Райффайзен Банка Интернациональ" Карлом Завельдою и председателем украинского "Райффайзен Банка Аваль" Владимиром Лавренчуком, сообщает ZN.ua.

"Стороны также обсудили реформирование финансового сектора Украины, экономическую ситуацию в стране и Евросоюзе. Глава НБУ предложила руководителям "Райффайзен Банка" рассмотреть возможность возобновления кредитования Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно исследованию ЦРУ, в 2015 году Украина возглавила мировой рейтинг инфляции. В течение года инфляция в Украине возросла почти в полтора раза и составил 49%.

При этом в феврале в Украине была зафиксирована дефляция. Потребительские цены по сравнению с январем снизились на 0,4%, сообщает Государственная служба статистики.

Национальный банк Украины своими действиями в монетарной политике фактически "консервирует" кризисные процессы вместо того, чтобы стимулировать экономическую санацию.

Такое мнение высказал многолетний президентский советник (1994-2004 годы), председатель Совета НБУ и Национального института стратегических исследований (2000-2005 годы) профессор Анатолий Гальчинский. По словам эксперта, классическая модель таргетирования инфляции оказалась функционально уязвимой для условий переходной экономики.

Для достижения антиинфляционного эффекта в первом случае денег должно быть мало, во втором их должно быть достаточно. НБУ не знает, как решать эту дилемму.

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"Необходима реальная заинтересованность правительства и НБУ в существенном снижении инфляции. До тех пор, пока инфляционный налог будет оставаться одним из важнейших факторов решения фискальных проблем, всякие рассуждения о действенности политики таргетирования будут оставаться чисто декларативными", - резюмирует эксперт.