В Украине насчитали 700 тысяч "мертвых душ"-получателей соцвыплат среди переселенцев - СМИ

Межведомственный координационный штаб по вопросам социальной помощи переселенцам (куда входят среди прочих представители МВД, СБУ и ГСЧС), и Минсоцполитики дают кардинально разные цифры о количестве переселенцев, говорится в расследовании ZN.UA.

На 31 марта 2016 года по данным Межведомственного штаба с временно оккупированной территории, а также из районов проведения АТО на другие территории Украины переселено 1 млн 27 тыс. 728 чел.

Неделей ранее, 21 марта, Минсоцполитики на своем сайте также уточнило оперативную цифру взятых на учет переселенцев, зафиксировав 1 млн 747 тыс. 457 чел. Разница — более чем в 700 тыс. человек.

"Межведомственный координационный штаб обобщает и публикует оперативную информацию о ВПЛ, которые прибыли на подконтрольную Украине территорию, и по их обращению были временно размещены региональными штабами в регионах Украины", — пишет в своем ответе на информационный запрос издания заместитель председателя ГСЧС Олег Мельчуцкий, который возглавляет упомянутый штаб.

"В то же время Минсоцполитики, в соответствии с постановлением Кабмина Украины №509 "Об учете внутренне перемещенных лиц" от 1 октября 2014 г. ведет Единую информационную базу данных о ВПЛ, к которой отнесены все ВПЛ, обратившиеся за получением соответствующей справки, в том числе и те, кто отказался от временного размещения, а также те, что временно выезжают с территории, неподконтрольной Украине, для получения пенсии и других социальных выплат", - заявил Мельчуцкий.

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"Из слов руководителя штаба можно сделать важный вывод: 700 тыс. переселенцев, составляющие разницу в данных, — это как раз те самые люди, которые, проживая на оккупированных территориях, зарегистрированы органами социальной защиты населения как переселенцы. И, следовательно, получают государственные социальные выплаты, включая пенсии. Потому не совсем понятно, почему эта цифра абсолютно четко коррелируется с заявленными Минсоцполитики 400—900 тыс. "мошенниками, попавшими в списки переселенцев". Притом что, повторюсь, из ответа Мельчуцкого очевидно — их туда внесли сами работники ведомства, подчиненного министру социальной политики", - пишет автор расследования.

Кроме того, автор приводит уточняющие цифры из Плана гуманитарного реагирования ООН на декабрь-2015—январь 2016 г.: "Министерство социальной политики Украины зарегистрировало 1,6 млн ВПЛ по всей стране. Все ВПЛ требуют определенного типа помощи. Около 800 тыс —1 млн чел. проживают постоянно на подконтрольной Украине территории, в то время как другие часто пересекают "линию разграничения", и для целей Плана гуманитарного реагирования учитываются как те, что проживают на неподконтрольной Украине территории".

Отмечается, что проверки Министерством соцполитки и Службой безопасности начались более месяца назад, приостановлены выплаты уже свыше 400 тыс. переселенцев. Но в то же время цифра 1,7 млн переселенцев на сайте министерства остается неизменной, подытожили в издании.

Как сообщал УНИАН, Минфин намерен провести аудит и верификацию социальных выплат и их получателей для оптимизации системы социальной защиты и социального обеспечения граждан. По словам министра финансов Натальи Яресько, проверка необходима для выявления злоупотреблений, "мертвых душ" и несоответствий критериям получения социальной помощи.