Лагард прокомментировала утечку беседы о греческих долгах, опубликованной Wikileaks

"С моей точки зрения, на нынешнем этапе переговоров мы все еще довольно далеки от ясной программы, которую я могла бы представить исполнительному совету [МВФ]", - говорится в опубликованном на сайте фонда письме Лагард.

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Письмо главы МВФ также касается опубликованной сайтом Wikileaks утечки записи разговора, предположительно между высокопоставленными менеджерами фонда, в котором обсуждаются долговые проблемы Греции, передает Русская служба ВВС.

Из записи следует, что собеседники обсуждали способы давления на Грецию, Германию и Евросоюз с тем, чтобы те скорее пришли к соглашению.

Как следует из приведенных данных, один из участников разговора даже не исключает, что может понадобиться некая кризисная ситуация, возможно дефолт, чтобы подтолкнуть стороны к быстрому принятию решения.

В своём письме Лагард категорически отрицает, что МВФ хочет попытаться надавить на Грецию, чтобы ускорить реформы в стране.

"Я не раз говорила, что мы можем поддержать только основанную на реалистичных предположениях программу, которая бы успешно вернула Грецию на путь роста, постепенно восстанавливая её кредитоспособность", - пишет глава МВФ.

"МВФ ведет переговоры на основе доверия, мы не прибегаем к угрозам и не общаемся через утечки", - говорится в письме.

Следующий этап переговоров Греции и тройки кредиторов, среди которых Германия, ЕС и МВФ, должен пройти на следующей неделе.

В прошлом году Греция согласилась на осуществление масштабной программы реформ в обмен на многомиллиардную финансовую помощь от МВФ и ЕС, чтобы избежать банкротства и остаться в еврозоне.