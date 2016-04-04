Лагард прокомментировала утечку беседы о греческих долгах, опубликованной Wikileaks
Новая договоренность по греческому долгу будет достигнута еще не скоро, говорится в письме директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард премьер-министру Греции Алексису Ципрасу.
"С моей точки зрения, на нынешнем этапе переговоров мы все еще довольно далеки от ясной программы, которую я могла бы представить исполнительному совету [МВФ]", - говорится в опубликованном на сайте фонда письме Лагард.
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Письмо главы МВФ также касается опубликованной сайтом Wikileaks утечки записи разговора, предположительно между высокопоставленными менеджерами фонда, в котором обсуждаются долговые проблемы Греции, передает Русская служба ВВС.
Из записи следует, что собеседники обсуждали способы давления на Грецию, Германию и Евросоюз с тем, чтобы те скорее пришли к соглашению.
Как следует из приведенных данных, один из участников разговора даже не исключает, что может понадобиться некая кризисная ситуация, возможно дефолт, чтобы подтолкнуть стороны к быстрому принятию решения.
В своём письме Лагард категорически отрицает, что МВФ хочет попытаться надавить на Грецию, чтобы ускорить реформы в стране.
"Я не раз говорила, что мы можем поддержать только основанную на реалистичных предположениях программу, которая бы успешно вернула Грецию на путь роста, постепенно восстанавливая её кредитоспособность", - пишет глава МВФ.
"МВФ ведет переговоры на основе доверия, мы не прибегаем к угрозам и не общаемся через утечки", - говорится в письме.
Следующий этап переговоров Греции и тройки кредиторов, среди которых Германия, ЕС и МВФ, должен пройти на следующей неделе.
В прошлом году Греция согласилась на осуществление масштабной программы реформ в обмен на многомиллиардную финансовую помощь от МВФ и ЕС, чтобы избежать банкротства и остаться в еврозоне.