НБУ подает в суд на депутата "Самопомочи" за распространение недостоверной информации

Национальный банк Украины опровергает информацию, распространенную депутатом Верховной Рады от "Объединения "Самопомич" Павлом Костенко, о злоупотреблениях руководством НБУ при проведении операций с облигациями внутреннего госзайма и намерен отстаивать свою репутацию в суде.

"В связи с распространением недостоверной информации о злоупотреблениях руководством Национального банка при проведении операций с облигациями внутреннего государственного займа, центральный банк принял решение о предъявлении судебного иска к депутату о защите деловой репутации", - сообщается на сайте НБУ.

По информации НБУ, среди его требований - опровержение ложной информации и компенсация нанесенного морального ущерба.

Нацбанк подчеркивает, что никогда не совершал никакие операции с указанными депутатом ОВГЗ (международный идентификационный код - ISIN UA4000152441) и продавал облигации из своего портфеля в 2015 году исключительно по рыночным ценам через открытые и биржевые торги на двух фондовых биржах - "ПФТС" и "Перспектива", к торгам на которых имели доступ все члены этих бирж.

При этом Нацбанк отметил, что не имеет полномочий и институциональных обязательств контролировать и влиять на хозяйственную деятельность других участников торгов государственными облигациями.

Также регулятор предлагает ознакомиться с информацией о продаже ОВГЗ на своем сайте.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в 2015 году приобрел в собственность государственные облигации номинальной стоимостью 93,73 миллиарда гривень, что более чем в 2 раза меньше объема за 2014 год. Объем продажи ОВГЗ из портфеля НБУ в 2015 году составил 1,89 миллиарда гривень.

По состоянию на 1 января объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составлял 505,175 миллиарда гривень, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 389,937 миллиаржа гривень, или 77% их общего объема.