В МВФ заявили, что заключение нового соглашения с Грецией пока невозможно

Международный валютный фонд и Греция далеки от достижения нового соглашения о помощи Афинам.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на письмо директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард в адрес премьер-министра Греции Алексиса Ципраса.

"В этом письме Лагард указывает, что МВФ может поддержать только такую программу, которая вызывает доверие и основывается на реалистичных предположениях", - говорится в сообщении.

Глава фонда также отвергла обвинения со стороны организации WikiLeaks, что МВФ использует кризис в Греции, чтобы заставить Афины радикальных реформ. Кристин Лагард настояла, что "МВФ проводит свои переговоры в духе доброй воли, а не путем угроз".

Как отмечает издание, Греция в июле 2015 года согласовала с Европейским союзом план финансовой помощи на сумму в 86 миллиардов евро.

Читайте такжеГреция не смогла договориться с кредиторами – переговоры возобновятся в начале апреля

МВФ заявил, что не будет принимать участия в третьем раунде финансовой помощи, если не увидит убедительных доказательств реформ. От Афин международные кредиторы требуют пересмотра пенсий и налогов, то есть мероприятий, которые являются крайне непопулярными среди рядовых греков.