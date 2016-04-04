Саудовская Аравия пополнит бюджет на $100 миллиардов за счет новых сборов - Bloomberg

​Саудовская Аравия разработала экономическую стратегию, которая предусматривает получение в бюджет страны 100 миллиардов долларов несырьевых доходов в год к 2020 году в условиях падения цен на нефть, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

"Это большой пакет программ, который направлен на реструктуризацию некоторых бюджетообразующих секторов", - сказал принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман.

По его словам, разрабатываемые меры включают в том числе реструктуризацию субсидий, а также введение дополнительных налогов - на добавленную стоимость, на энергетические и сладкие напитки и на роскошь. Другая обсуждаемая мера - аналог американской грин-карты, вида на жительства для человека, который не является гражданином страны, и увеличение квот на найм иностранных специалистов.

Читайте такжеСаудовская Аравия создает крупнейший в мире суверенный фонд объемом более $2 триллионов

Саудовские власти рассчитывают таким образом получать дополнительные 100 миллиардов долларов в год к 2020 году. В частности, такие программы, как налог на добавленную стоимость, система грин-карт, а также увеличение квот на зарубежных сотрудников обеспечит, как предполагается, поступление по 10 миллиардов долларов каждая. Еще 30 миллиардов долларов предполагается получить за счет реформы субсидий.

В целом эти меры, предполагают саудовские власти, утроят не нефтяные доходы и таким образом сбалансируют бюджет.

Помимо этого, стратегия предполагает продажу доли Saudi Aramco на бирже и создание крупнейшего суверенного фонда в мире. Фонд Public Investment Fund (PIF) объединит активы на 2 триллиона долларов и будет использоваться королевством для инвестиций в несырьевые отрасли экономики. В настоящее время активы PIF, по данным Sovereign Fund Institute, составляют 5,3 миллиарда долларов.

Читайте такжеСаудовская Аравия не хочет замораживать добычу нефти без Ирана

Принц Мохаммед является вторым в очереди наследования саудовского престола. Он возглавляет Совет по делам экономики и развития - влиятельный орган экономического планирования, который был создан после восшествия на престол короля Салмана в начале 2015 года.