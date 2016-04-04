Эксперты проанализировали выполнение бюджета Украины по состоянию на 1 февраля 2016 года

Выполнение доходов Сводного бюджета Украины в январе 2016 года составило 38,1 млрд грн, что больше аналогичного показателя предыдущего года на 9,4 млрд грн, или на 32,8%. Об этом говорится в анализе выполнения сводного, государственного и местного бюджетов Украины, который подготовили эксперты проекта "Укрепление местной финансовой инициативы (УМФИ-II) внедрение", который реализуется Институтом бюджета и социально-экономических исследований при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Мониторинг основных индикаторов бюджетной системы Украины подготовлен на основе оперативных данных Государственной казначейской службы Украины.

В государственный бюджет за указанный период поступило 29,4 млрд грн, что на 7,1 млрд грн, или на 31,5%, больше аналогичного показателя предыдущего года. Годовой план выполнен на 5%, что на 0,8 в. п. больше показателя предыдущего года. За последние 10 лет доля январских поступлений в общих годовых доходах в среднем составляла 6%, - говорится в анализе.

Как объясняют эксперты, увеличение поступлений состоялось по основным источникам налоговых поступлений, кроме налога на прибыль предприятий. Так, налог на добавленную стоимость увеличился на 4,5 млрд грн, или почти на 50%; налог на доходы физических лиц – на 2 млрд грн, или более чем вдвое; акцизный налог с произведенных в Украине товаров – на 1,6 млрд грн, или на 83%. В то же время, отмечают эксперты, на этом фоне объем поступлений налога на прибыль предприятий уменьшился на 1,7 млрд грн, или на 77,5%, что связано с отменой авансовой уплаты налога в течение года. Значит, существенного роста поступлений можно ожидать в следующие два месяца, на которые придется уплата этого налога по результатам года.

Расходы сводного бюджета за январь 2016 года составили 29,1 млрд грн, что на 7,1%, или на 2,2 млрд грн, меньше, чем соответствующий показатель 2015 года.

По сравнению с аналогичным показателем 2015 года произошло увеличение объемов расходов сводного бюджета почти по всем статьям функциональной классификации расходов.

В частности, как сообщают эксперты, больше всего выросли расходы на оборону: по сравнению с январем 2015 года – в 1,8 раза. Они достигли 1,3 млрд грн. Увеличились на 58,5% расходы на жилищно-коммунальное хозяйство. Возросли расходы на охрану окружающей среды (25%), здравоохранение (22,5%), экономическую деятельность (22,2%), общественный порядок, безопасность и судебную власть (18,7%), образовании (17,9%), духовное и физическое развитие (14,5%) и общегосударственные функции (8,2%).

Вместе с тем, в обзоре отмечается, что значительно уменьшились расходы на социальную защиту и социальное обеспечение – на 41,8%, или на 4,3 млрд грн. Это связано с выплатой пенсий за январь 2016 года в декабре 2015 года.

Расходы Государственного бюджета Украины за январь 2016 года выполнены в сумме 27,2 млрд грн, что на 13,9% меньше показателя прошлого года.

Дефицит государственного бюджета за этот период наблюдался в размере 2,5 млрд грн.

"Погашение основной суммы долга государственному бюджету в январе 2016 года составляло 11,3 млрд грн. Погашение внутреннего долга равнялось 10,2 млрд грн, внешнего долга – 1,1 млрд грн. Государственные заимствования на финансирование государственного бюджета были осуществлены в объеме 12,3 млрд грн. На внутреннем рынке было привлечено 12,2 млрд грн, от внешних источников поступило заимствований специального фонда на сумму 80,4 млн грн", - говорится в обзоре.

От приватизации государственного имущества за январь 2016 года поступило в государственный бюджет 4,5 млн грн.

Общий объем поступлений в местные бюджеты (без учета межбюджетных трансфертов) за январь 2016 года составлял 8,7 млрд грн, что на 32,2% больше за аналогичный показатель 2015 года.

Традиционно крупнейшим источником доходов местных бюджетов был налог на доходы физических лиц. Его поступления за январь составили 4,4 млрд грн. Местные налоги и сборы поступили в сумме более 2,4 млрд грн.

По данным экспертов, в региональном разрезе наибольший темп прироста доходов наблюдался во Львовской области, где он составил 53,1% относительно соответствующего показателя 2015 года. Наименьший прирост доходов был зафиксирован в Луганской и Днепропетровской областях (17,4% и 19,3% соответственно).

Объем расходов местных бюджетов (без учета межбюджетных трансфертов) в январе 2016 года составил 13,9 млрд грн, что на 23,6% больше соответствующего показателя 2015 года.

"Больше всего расходов местных бюджетов направлялось на социальную защиту и социальное обеспечение, образование и здравоохранение. В январе 2016 года их объемы составили, соответственно, 5,6 млрд грн (или 39,8% всех расходов местных бюджетов), 4,3 млрд грн (или 31%) и 2,6 млрд грн (или 18,4 %)", - резюмируют эксперты.

В региональном разрезе наибольший темп прироста наблюдался в Полтавской области, где объем расходов увеличился на 59,4% относительно соответствующего показателя 2015 года. Уменьшение объемов расходов произошло только в Киеве и составило 26,7%.