Гривня на межбанке укрепилась до 26,00 за доллар

В понедельник, 4 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,90/26,00 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,3880/29,4990 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3760/0,3780 гривни/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 26,1022 гривни/доллар, к этому часу заключены 134 сделки на сумму 86,15 миллиона долларов.