Российский рубль вернулся к падению вслед за нефтью

Курс рубля к доллару и евро в первой половине дня корректируется вниз, теряя до 1,5% к основным резервным валютам на фоне ослабевшей нефти, сообщает Прайм.

Курс доллара расчетами "завтра" к 13:25 повышался на 0,76 рубля - до 68,36 рубля, курс евро - на 0,80 рубля, до 77,72 рубля, следует из данных Московской биржи. Евро ранее в понедельник обновил максимум за полмесяца, превысив уровень 78 рублей (поднимался до 78,44 рубля).

Стоимость барреля сорта Brent опускалась в понедельник почти до 38 долларов. Второй наследный принц и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман усилил скептицизм рынков в отношении предстоящей встречи крупнейших производителей по вопросу возможной заморозки добычи на уровне января.

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В пятницу он заявил, что Саудовская Аравия согласится заморозить уровень добычи нефти лишь при условии, что Иран и другие крупные производители присоединятся к соглашению. Иран ранее заявил, что страна начнет кооперироваться с другими странами в вопросе о заморозке добычи нефти лишь после достижения уровня в 4 миллиона баррелей в день.

Сейчас добыча в Иране, по данным ОПЕК, находится на уровне 3,1 миллиона баррелей в день. Кроме того, Ливия также ранее сообщила, что не планирует замораживать уровень добычи и принимать участие в заседании мировых нефтедобытчиков.