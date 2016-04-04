Гройсман задекларировал почти 1,5 миллиона гривень и более 12 тысяч квадратных метров недвижимости

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман в 2015 году получил 1 млн 487 тыс. 310 грн дохода.

Такие данные содержатся в его декларации, обнародованной на сайте Верховной Рады.

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Согласно документу, заработная плата главы парламента составила 77 тыс. 270 грн, доход от передачи в аренду имущества - 1 млн 410 тыс. грн.

Также Гройсман в декларации указал имущество, находящееся в собственности, в аренде или в ином праве пользования: два жилых дома площадью 534 и 461,1 кв. м, четыре земельных участка общей площадью более 9 тыс. 159 кв. м: 1,5 тыс.; 1 тыс. 499; 237 и 5 тыс. 923 кв. м.

Кроме того, задекларировано «другое недвижимое имущество» общей площадью 2 тыс. 156 кв. м: 1051,6; 112,8; 111,2; 143,5; 736,9 кв. м.

Гройсману принадлежит джип Land Rover Range Rover 2013 года выпуска, а его семье -Volkswagen Touareg 2011 года выпуска.

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Среди членов семьи - жена, сын и дочь. Согласно декларации, в 2015 году доход членов семьи спикера составил 1 млн 453 тыс. 357 грн, из них зарплата - 28 тыс. 400 грн, доход от осуществления предпринимательской и независимой профессиональной деятельности - 1 млн 408 тыс. 247 грн, дивиденды, проценты - 1 тыс. 457, «другие виды доходов» - 15 тыс. 253 грн.

На счетах в банках и других финансовых учреждениях Гройсман имеет 2 млн 561 тыс. 227 грн, члены его семьи - 241 тыс. 655 грн, а также размер взносов в уставный (составной) капитал общества, предприятия, организации составляет 210 тыс. грн.