Фамилия Гонтаревой попала в офшорный скандал - расследование

Такие данные были выявлены в утечке документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая специализируется на регистрации оффшорных компаний, пишет Наші гроші.

Как отмечается, в начале 2016 года Гонтарева отметила: в Украине есть банки с российским капиталом. «Если будет решение СНБО относительно этих банков, в отношении санкций, мы будем его выполнять», - подчеркнула Гонтарева.

Однако, по данным расследования, для того, чтобы компания самой Гонтаревой – финансовая группа ICU - разорвала отношения с российским капиталом и российскими чиновниками, тоже понадобились санкции, и не СНБО, а США и ЕС.

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По данным журналистов, в 2006 году Гонтарева вместе с мужем основали финансовую группу ICU, в которую в 2013 вошел банк Авангард, что была зарегистрирована на Британских Виргинских островах.

Согласно документам Mossack Fonseca, четверть ICU до августа 2014 принадлежала жене российского чиновника из Внешторгбанка РФ Юрия Соловьева Галине Улютиной, группа получала займы от офшоров российского банкира.

Так, в декабре 2013 года офшор Соловьева Quillas Equities, выдал заем в $ 10 млн офшору Keranto Holdings Ltd (BVI), деньги перечислили на счета Keranto, а в соглашении о займе указанная почтовый адрес Keranto совпадает с адресом центрального офиса группы ICU в Киеве.

Сотрудничество между Гонтаревою и Соловьевым прекратилось в августе 2014 года – жена российского банкира продала свою долю в ICU. Журналисты связали это с попаданием ВТБ под санкции США и ЕС против российского госсектора.

Сама же Гонтарева, по данным журналистов, рассталась со своей долей в ICU в июне 2014 года, после перехода на работу в Нацбанк.

Как сообщал УНИАН, двадцать человек, связанных с Украиной, стали фигурантами громкого международного журналистского расследования об именитых владельцах крупных офшоров.