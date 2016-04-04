НБУ хотел купить у банков до $50 миллионов – продали только шесть

Национальный банк Украины на валютном аукционе купил у банков 5,9 млн долл., при этом средневзвешенный курс аукциона составил 26,0371 грн/долл.

Как сообщается на сайте регулятора, всего банки подали заявки на продажу 6 млн долл. Минимальный курс, предложенный банками, составил 26,0000 грн/долл., максимальный – 26,1000 грн/долл., по максимальному курсу было куплено 15,3% валюты.

Средневзвешенный курс на межбанке по данным НБУ к 13:00 установился на уровне 26,0746 грн/долл., к этому часу заключено 219 сделок на сумму 113,9 млн долл.

Ранее НБУ объявил о проведении 4 апреля валютного аукциона по покупке до 50 млн долл. США.

По информации дилеров, в понедельник, 4 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,85/26,00 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на аукционах по продаже валюты в марте продал банкам 131,2 млн долл., купил у банков – 129,1 млн долл.