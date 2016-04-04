В РФ подсчитали число находящихся на грани банкротства россиян

В настоящее время под действие российского закона о банкротстве подпадают примерно 593 тысячи россиян, задолжавших банкам более полумиллиона рублей и просрочившим платежи более чем на три месяца, сообщает РБК со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

"Это около 1,4% от общего числа заемщиков с открытыми счетами", - говорится в сообщении ОКБ, по данным которого больше всего потенциальных банкротов живет в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Красноярском краях, а также Свердловской, Ростовской, Челябинской и Самарской областях.

К регионам, где потенциальных банкротов живет меньше всего, ОКБ относит Ненецкий и Чукотский автономные округа, Еврейскую автономную область, Магаданскую область и Камчатский край, а также республики Алтай, Ингушетию, Тыву, Чечню и Марий Эл.

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Ранее ОКБ сообщило, что в среднем в 2015 году на каждого россиянина приходилось 1,7 кредита против 1,8 в 2014 году. Средний россиянин каждый месяц платил по взятым им кредитам 189 долларов, однако в некоторых регионах средний размер ежемесячного платежа был существенного выше. Так, в Магаданской области он составил 402 доллара, на Чукотке - 379 долларов, на Камчатке - 295 долларов, а в Москве - 271 доллар. Меньше других платили заемщики из Ингушетии (117 долларов), Тамбовской области (119 долларов) и Чечни (132 доллара).