У Гонтаревой прокомментировали ее связь с офшорами и российским чиновником

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева больше не поддерживает бизнес-связи с российским чиновником и первым заместителем президента российского государственного банка «ВТБ» Юрием Соловьевым.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НБУ, комментируя публикации в СМИ о том, что глава НБУ до своего назначения была бизнес-партнером Соловьева и совместно с ним развивала финансовую группу ICU.

«Перед тем, как возглавить Национальный банк Украины, Валерия Гонтарева продала свою часть акций ICU Holdings Limited. Продажа состоялась в июне 2014 года», - сообщили в пресс-службе.

По информации НБУ, первый транш от продажи своей компании Гонтарева получила в 2014 году и уплатила все необходимые налоги, второй - в 2015 году.

По данным обнародованной декларации главы НБУ, в 2015 году она в результате продажи акций ICU получила 23,518 млн грн доходов.

Согласно опубликованной на сайте НБУ структуре собственности ICU Holdings Limited как владельца банка «Авангард», ее собственниками являются Константин Стеценко и Макар Пасенюк.

Компания ICU на запрос УНИАН пока не ответила.

Справка УНИАН. Вчера, 3 апреля, в ряде СМИ появилась информация со ссылкой на документы панамской компании Mossack Fonseca, специализирующейся на регистрации офшорных компаний, о том, что глава НБУ Валерия Гонтарева была бизнес-партнером российского чиновника и первого заместителя президента российского государственного банка «ВТБ» Юрия Соловьева.

По результатам проведенного расследования журналисты установили, что до осени 2014 года 22,74% акций ICU, которую с 2007 года и до перехода в НБУ возглавляла Гонтарева, принадлежали супруге Соловьева - Галине Улютиной.

В декабре 2013 года офшор Соловьева Quillas Equities выдал заем в 10 млн долл. офшору Keranto Holdings Ltd, почтовый адрес которого совпадает с адресом центрального офиса ICU.

В сентябре 2014 года, в период введения секторальных санкций ЕС и США против госсектора РФ, под которые попал и ВТБ, ICU выкупила долю Улютиной.