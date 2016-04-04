НБУ одобрил продаж 25% банка "Глобус"

Национальный банк Украины согласовал приобретение Дмитрием Полковским – главой наблюдательного совета банка «Глобус» существенного участия в размере 25,18% уставного капитала банка, сообщается на сайте банка

«Участие в уставном капитале банка состоит из имеющейся доли в ООО "Кетлен" в размере 9,4% уставного капитала и доли 15,8% этой компании, которую намерена приобрести компания "Терман интернешнел лтд", 100% собственником которой является Дмитрий Полковский», - говорится в сообщении.

Банк напомнил, что отказался от запланированного увеличения уставного капитала на 100 млн грн - до 260 млн грн, в пользу новой дополнительной эмиссии на сумму 140 млн грн, которая позволит выполнить требования НБУ по минимальному капиталу в размере 300 млн грн к началу 2017 года.

«С учетом новых требований регулятора по докапитализации было принято решение не участвовать в этой эмиссии. Вскоре мы объявим новую эмиссию, с помощью которой капитал будет увеличен до необходимых 300 млн грн», - цитируются в сообщении слова Полковского.

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Справка УНИАН. «Коммерческий банк «Глобус» (Киев) зарегистрирован Нацбанком Украины в 2007 году. Основным акционером банка является Елена Сильнягина.