Фирма - юридический советник Порошенко объяснила, что создание офшора было единственным путем передать "Рошен" в "слепой траст"

Юридическая фирма "Авеллум", которая занималась подготовкой доли президента в "Рошен" к продаже и передаче в blind trust (доверительную собственность) обнародовала заявление, в котором объясняется, почему были созданы офшорные компании.

Читайте такжеАктивы Roshen в России могут быть проданы через несколько месяцев - финсоветник компании

"С этой целью (передачи в "слепой траст" – УНИАН) были подписаны соответствующие договоры, которыми уполномочены мы, ICU и привлеченные нами иностранные юридические советники в дальнейшем осуществлять все действия, необходимые для передачи актива в blind trust (доверительную собственность), в полном соответствии украинскому законодательству и законодательству других стран", - говорится в заявлении.

На сегодня договор о создании blind trust (доверительной собственности) подписан.

"Создание компаний в иностранной юрисдикции было единственным возможным путем для передачи активов в управление авторитетной международной трастовой структуре. Компании в иностранных юрисдикциях необходимы и используются именно для передачи их в blind trust (доверительную собственность). Банковские счета этими компаниями не открывались, и они не совершали никаких финансовых операций. Следовательно, любые утверждения об уклонении от уплаты налогов являются безосновательными", - подчеркивают в "Авеллуме".

Также сообщается, что уставные фонды иностранных компаний не оплачивались, акции, принадлежащие Порошенко, номинальной стоимости не имели, и поэтому не подлежали декларированию по украинскому законодательству.

"Даже после передачи актива в blind trust (доверительную собственность) получателем выплат будет не оффшорная, а украинское юридическое лицо. Поэтому все налоги будут платиться в Украине, и прибыль согласно законодательству и банковскому регулированию будет оставаться в Украине. Создание иностранной структуры не влияет на налогообложение компаний группы "Рошен" в Украине, которая продолжает уплачивать налоги согласно украинскому законодательству", - добавляют юридические советники президента.

Как сообщалось, согласно расследованию журналистов проекта "Центр по исследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP), которое базируется на документах от юридической фирмы Mossack Fonseca в Панаме, президент Украины Порошенко основал три офшорные компании по управлению активами, включая кондитерской корпорацией Roshen, не указав сведений об этом в своих имущественных декларациях.

В целом в расследовании говорится о сделках и офшорах 12 действующих и бывших президентов стран, более 120 бизнесменов.