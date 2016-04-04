Гривня закрыла межбанк на уровне 26,20 за доллар
17:51, 04 апреля 2016Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,7510/29,8600 грн/евро.
Средневзвешенный курс гривни установился на уровне 25,9946 грн/долл. / Фото УНИАН
В понедельник, 4 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,10/26,20 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,7510/29,8600 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3830/0,3850 грн/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,9946 грн/долл., к этому часу заключено 480 сделок на сумму 326,82 млн долл.
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