Гривня закрыла межбанк на уровне 26,20 за доллар

В понедельник, 4 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,10/26,20 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,7510/29,8600 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3830/0,3850 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,9946 грн/долл., к этому часу заключено 480 сделок на сумму 326,82 млн долл.