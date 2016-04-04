Банк "Хрещатик" установил ограничение на снятие наличных

Банк «Хрещатик» с 1 апреля установил ограничение на выдачу наличных до 2600 гривень на руки в сутки через банкомат, сообщили в колл-центре банка.

Сотрудник банка объяснил ограничение временной технической проблемой.

«Пока еще не настроили, ограничение – 2600 грн в сутки», - сказал представитель банка.

При этом он отметил, что также действуют ограничения на безналичные переводы, но они были введены для безопасности клиентов.

«Они есть, но были установлены давным-давно», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в марте глава правления банка Дмитрий Гриждук сообщил, что акционеры банка «Хрещатик» на общем собрании утвердили программу капитализации финучреждения.

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Справка УНИАН. Банк «Хрещатик» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в двадцатку крупнейших банков по объему активов.

Согласно данным о структуре собственности банка на его сайте, ключевыми владельцами финучреждения являются гражданин Украины Андрей Иванов с долей 37%, Киевгорадминистрация с долей 25%, гражданин Австрии Николай Солдатенко с долей 24%.