Нацбанк укрепил официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 5 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2599.4632 (4 апреля – 2610.8475)

100 EUR – 2958.1891 (4 апреля – 2984.7209)

10 RUR – 3.7852 (4 апреля – 3.8886)

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 4 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,10/26,20 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,7510/29,8600 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3830/0,3850 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,9946 грн/долл., к этому часу заключено 480 сделок на сумму 326,82 млн долл.