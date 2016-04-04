Группа ICU, ранее принадлежавшая Гонтаревой, прокомментировала офшорный скандал

Группа ICU, принадлежавшая главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой до ее назначения на этот пост, не поддерживает бизнес-связи с российским чиновником и первым заместителем президента российского государственного банка «ВТБ» Юрием Соловьевым.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе группы, комментируя публикации в СМИ.

По информации ICU, компания Cordova Management Limited, принадлежащая супруге Соловьева Галине Улютиной, стала инвестором группы в 2010 году и выступила одним из основателей ICU Holdings Limited, холдинговой компании группы.

«Летом 2014 года Cordova Management Limited полностью продала принадлежащие ей акции ICU Holdings Limited. До того, перед назначением главой НБУ, принадлежащий ей пакет акций ICU Holdings Limited продала Валерия Гонтарева», - говорится в комментарии.

Также сообщается, что в настоящее время ICU Holdings Limited владеют Макар Пасенюк и Константин Стеценко с долями по 41,7095%, а также министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин с долей 9,9963%, акции которого переданы в управление, и руководитель аналитического отдела ICU Александр Вальчишен с долей 6,5847%.

В комментарии подчеркивается, что структура собственности группы является абсолютно прозрачной, позволяет идентифицировать всех конечных бенефициарных владельцев, которые в совокупности владеют 100% группы, и приведена на сайте банка «Авангард», входящего в группу ICU.

Также группа обращает внимание, что исчерпывающая информация о структуре ее собственности предоставлена Антимонопольному комитету и предоставляется на регулярной основе в рамках законодательства Национальному банку, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Нацкомиссии по регулированию рынка финансовых услуг.

Ранее об отсутствии каких-либо бизнес-связей, в том числе с российским чиновником и первым заместителем президента российского государственного банка «ВТБ» Юрием Соловьевым, заявила Валерия Гонтарева, аргументируя это продажей своего бизнеса в 2014 году в связи с назначением ее на пост главы НБУ.

Справка УНИАН. Вчера, 3 апреля, в ряде СМИ появилась информация со ссылкой на документы панамской компании Mossack Fonseca, специализирующейся на регистрации офшорных компаний, о том, что глава НБУ Валерия Гонтарева была бизнес-партнером российского чиновника и первого заместителя президента российского государственного банка «ВТБ» Юрия Соловьева.

По результатам проведенного расследования журналисты установили, что до осени 2014 года 22,74% акций ICU, которую с 2007 года и до перехода в НБУ возглавляла Гонтарева, принадлежали супруге Соловьева - Галине Улютиной.

В декабре 2013 года офшор Соловьева Quillas Equities выдал заем в 10 млн долл. офшору Keranto Holdings Ltd, почтовый адрес которого совпадает с адресом центрального офиса ICU.

В сентябре 2014 года, в период введения секторальных санкций ЕС и США против госсектора РФ, под которые попал и ВТБ, ICU выкупила долю Улютиной.