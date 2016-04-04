НБУ заявил о завершении основного этапа раскрытия собственников украинских банков

Национальный банк Украины завершает основной этап работы по раскрытию структуры собственности украинских банков, по итогам которого идентифицировал фактических контролеров каждого банка, а к отдельным банкам применил меры воздействия в рамках законодательства.

Как сообщается на сайте НБУ, в первом квартале регулятор принял 36 решений по пакетам документов, в том числе 24 решения о согласовании и 12 решений о запрете приобретения существенного участия.

Помимо этого, 1 апреля НБУ согласовал приобретение существенного участия в банках «Глобус», (Полковский Д. Е.), «Вектор» (Перкаль А. Д.), «Инвестбанк» (Котковский А. М.), «Мотор-Банк» (Богуслаев А. В. и Богуслаев В. А.), «Банк инвестиций и сбережений» (Ивахив С. П. и Лагур С. М.), «Смартбанк» (Сигорский С. В.).

Также НБУ принял решение признать владельцами существенного участия независимо от формального владения Гуртового Г. А. в «Платинум Банке» и Казьмина Е. В. «Коммерческом индустриальном банке». Пакеты документов по этим банкам еще находятся на рассмотрении регулятора и нуждаются в доработке, однако, по информации НБУ, эти лица фактически осуществляют контроль за соответствующими банками и с момента признания их владельцами существенного участия несут полную ответственность, определенную законом.

Также сообщается, что юридические процедуры завершения проверки или принятия мер по устранению нарушений по некоторым банкам еще продолжаются, а работа по мониторингу структур собственности банков осуществляется на постоянной основе.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины в марте прошлого года приняла изменения в законодательство об усилении ответственности акционеров и менеджмента банков, устанавливающие уголовную ответственность связанных с банком лиц за совершение любых действий, которые привели к отнесению банка к категории неплатежеспособных, если это нанесло большой материальный ущерб государству или кредитору.

Национальный банк также в марте обязал банки до 8 июня представить пакеты документов о своих реальных собственниках и контролерах, при этом подчеркнув, что в рамках нового законодательства к владельцам существенного участия, помимо акционеров с долей свыше 10% в капитале, относятся лица, которые, независимо от имеющегося пакета акций, могут значительно влиять на управление или деятельность банка.

В процессе очистки банковской системы Национальный банк Украины за 2014 и 2015 годы признал неплатежеспособными 63 банка, которые переданы в управление Фонда гарантирования вкладов. С начала этого года НБУ решил вывести с рынка еще 5 финучреждений, с учетом совместного с Министерством финансов решения о выведении с рынка государственного санационного «Родовид Банка».

По оценкам НБУ, раскрытие реальных собственников украинских банков поможет Фонду гарантирования вкладов физлиц и правоохранительным органам определить ответчиков по искам к банкам и привлечь их к ответственности за доведение банка до банкротства.