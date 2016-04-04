НБУ заявил о завершении основного этапа раскрытия собственников украинских банков
Также сообщается, что юридические процедуры завершения проверки или принятия мер по устранению нарушений по некоторым банкам еще продолжаются.
Национальный банк Украины завершает основной этап работы по раскрытию структуры собственности украинских банков, по итогам которого идентифицировал фактических контролеров каждого банка, а к отдельным банкам применил меры воздействия в рамках законодательства.
Как сообщается на сайте НБУ, в первом квартале регулятор принял 36 решений по пакетам документов, в том числе 24 решения о согласовании и 12 решений о запрете приобретения существенного участия.
Помимо этого, 1 апреля НБУ согласовал приобретение существенного участия в банках «Глобус», (Полковский Д. Е.), «Вектор» (Перкаль А. Д.), «Инвестбанк» (Котковский А. М.), «Мотор-Банк» (Богуслаев А. В. и Богуслаев В. А.), «Банк инвестиций и сбережений» (Ивахив С. П. и Лагур С. М.), «Смартбанк» (Сигорский С. В.).
Также НБУ принял решение признать владельцами существенного участия независимо от формального владения Гуртового Г. А. в «Платинум Банке» и Казьмина Е. В. «Коммерческом индустриальном банке». Пакеты документов по этим банкам еще находятся на рассмотрении регулятора и нуждаются в доработке, однако, по информации НБУ, эти лица фактически осуществляют контроль за соответствующими банками и с момента признания их владельцами существенного участия несут полную ответственность, определенную законом.
Также сообщается, что юридические процедуры завершения проверки или принятия мер по устранению нарушений по некоторым банкам еще продолжаются, а работа по мониторингу структур собственности банков осуществляется на постоянной основе.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины в марте прошлого года приняла изменения в законодательство об усилении ответственности акционеров и менеджмента банков, устанавливающие уголовную ответственность связанных с банком лиц за совершение любых действий, которые привели к отнесению банка к категории неплатежеспособных, если это нанесло большой материальный ущерб государству или кредитору.
Национальный банк также в марте обязал банки до 8 июня представить пакеты документов о своих реальных собственниках и контролерах, при этом подчеркнув, что в рамках нового законодательства к владельцам существенного участия, помимо акционеров с долей свыше 10% в капитале, относятся лица, которые, независимо от имеющегося пакета акций, могут значительно влиять на управление или деятельность банка.
В процессе очистки банковской системы Национальный банк Украины за 2014 и 2015 годы признал неплатежеспособными 63 банка, которые переданы в управление Фонда гарантирования вкладов. С начала этого года НБУ решил вывести с рынка еще 5 финучреждений, с учетом совместного с Министерством финансов решения о выведении с рынка государственного санационного «Родовид Банка».
По оценкам НБУ, раскрытие реальных собственников украинских банков поможет Фонду гарантирования вкладов физлиц и правоохранительным органам определить ответчиков по искам к банкам и привлечь их к ответственности за доведение банка до банкротства.