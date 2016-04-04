Организация экономического сотрудничества и развития раскритиковала Панаму за статус "налогового рая"

Глава Центра налоговой политики и администрирования ОЭСР Паскаль Сент-Аман заявил: "Панама не подтвердила своей приверженности обмену информацией", сообщает Русская служба ВВС.

"Они не подписали ни одной межгосударственной конвенции, при этом позиционируя себя как абсолютно засекреченное место. Так что неудивительно, что именно там сейчас наблюдается концентрация недобросовестного бизнеса", - сказал Сент-Аман.

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На Лондонском саммите Большой двадцатки в 2009 году ОЭСР, международной экономической организации развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики, было поручено разработать новые правила для реформирования международной налоговой системы.

Статус Панамы как налогового рая сейчас расследуется. Страна еще не перешла к так называемой второй фазе оценки по системе прозрачности ОЭСР.

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Согласно источникам в Организации экономического сотрудничества и развития, даже то, что Панама преодолела первую фазу оценки (предполагающую согласие делиться некоторой налоговой информацией в международном масштабе), можно утверждать лишь с оговорками.