В Азербайджане приостановлена выдача валютных кредитов: манат продолжает падать

С пятого апреля банки Азербайджана приостанавливают выдачу потребительских кредитов в иностранной валюте сроком на один месяц, передает Trend.

Соответствующее решение было принято на заседании Совета директоров Палаты по надзору над финансовыми рынками. При этом Палата сохраняет за собой право пролонгации данного срока.

Читайте такжеЦентробанк Азербайджана намерен закрыть пункты обмена валютыДля обеспечения финансовой стабильности и защиты прав потребителей, проведения глубокого и всестороннего анализа в сфере выдачи валютных кредитов было принято решение об определении в течение одного месяца новых регулирующих рамок.

Выступая на заседании, председатель Совета директоров Палаты Руфат Асланлы рассказал о формировании ее организационной структуры. Глава Палаты проинформировал о манатных и валютных банковских кредитах, состоянии этих кредитов после девальвации. В результате этих процессов ослабли ликвидность и капитальная позиция банков. Несмотря на реструктуризацию и другие превентивные меры, существующие негативные тенденции продолжаются.

Зампредседателя Совета директоров Палаты Нигяр Мамедова подчеркнула, что на фоне роста удельного веса потребительских кредитов в иностранной валюте в будущем заемщики могут столкнуться с проблемами.

Азербайджанский манат 4 апреля упал до минимума с декабря п.г., когда страна отказалась от привязки валюты к доллару США, на фоне непрекращающихся боев с силами поддерживаемой Арменией самопровозглашенной республики Нагорный Карабах.

Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на пятое апреля установлен на уровне 1,5165 и 1,7271 маната соответственно.