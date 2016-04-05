Рубль и российские индексы снижаются вслед за ценами на нефть

Российский рубль и фондовые индексы РФ на торгах во вторник, 5 апреля, снижаются вслед за ценами на нефть.

По данным Московской биржи, курс доллара уже укрепился на 22 коп., до 68,92 руб. Курс евро на открытии торгов увеличился на 28 коп. и составил 78,58 руб., затем опустился до 78,23 руб.

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Индекс РТС снизился на 1,35%, до 850,13 пункта.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля падение цен на нефть продолжилось.

По данным Интерконтинентальной биржи ICE, Brent уже подешевел на 0,13%, до $37,64 за баррель, WTI - на 0,39%, до $35,59 за баррель.

На рынок оказывает давление неопределенность относительно предстоящих переговоров крупнейших производителей нефти по заморозке добычи.